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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başladı

Son dakika: duyurdu! Ödemeler bugün başladı

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başladı

19.04.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020,15:24

: " Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak biner liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi.

Bakan Selçuk, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatarak, "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsamında biner lira nakdi yardım yapıyoruz" diye konuştu. İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazırda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; "Biner lira nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor" dedi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İÇİN BAŞVURU ALINACAK
Üçüncü faz biner lira ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" ifadesinde bulundu. Bakan Selçuk, üçüncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

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