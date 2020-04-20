Dezenfektan fırsatçıları BOREL’e de el attı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik denetimler sıklaştırılırken, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı BOREL'de de fırsatçılık yapılmaya çalışıldığı tespit edildi. Enerji Bakanlığı'nın 7.45 TL'lik satış fiyatı tavsiyesi ile piyasa sürdüğü BOREL'lerin 20 TL'ye satılmaya çalışıldığı belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı ve ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen yerli dezenfektan BOREL, üç gün önce Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı tanıtımın ardından ePttAVM'de satışa sunulmuştu. Kamu iştiraki olan ePttAVM, ürünü bakanlığın tavsiye fiyatı olan 7.45 TL'den satışa sunarken, bazı e-ticaret sitelerinin yerli ürün üzerinden fırsatçılık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bazı platformlarda, bakanlığın 7.45 TL gibi bir fiyat önermesine rağmen ürünün tanesinin 20 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yerli ürünü fahiş fiyatla satışa sunanların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı.

BARIŞ ŞİMŞEK