İhracatçıya dört koldan devlet koruması

Hükümet, yeni tip korona virüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için ihracatçıları da korumaya aldı. Üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin azalması nedeniyle biriken stoklarından personel ücretlerine, ticari borçlardan mal ve hizmet alımına kadar geniş bir alanda kullanımları için finansman sağlanıyor.

"Devletin hazinesi de imkânları da güçlü" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonunda ekonomide alınan tedbirler esnaftan iş dünyasına tüm kesimlere moral oldu. Temassız ticaret"le ihracat ve ithalat devam ederken, kredilerde ihracat taahhüt kapatma oranları ve taahhüt kapatma cezalarında indirim yapıldı. Ticaret Bakanı Pekcan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Merkez Bankası kaynaklı krediler üç aya kadar, bankanın kaynaklarından kullandırılan kredilere de 6 aya kadar uzatım imkânı sağlandığını anımsattı. Bu kapsamda yaklaşık bin 100 kredi için vade uzatım talebi geldi. Tekstil, turizm, hazır giyim, metal, inşaat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere 900 milyon dolar tutarında kredinin vadesi ötelendi.

EK 12 AY SÜRE VERİLECEK

Pekcan, 18 Mart-30 Haziran aralığında kullandırılacak kredilerin taahhüt kapsama süresine ek 12 ay süre verileceğini belirterek, "Böylece taahhüt vadesi kredi kullandırım tarihinden itibaren 36 aya çıkarılmıştır" dedi.



TEK ŞART İSTİHDAMIN KORUNMASI

Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank'a Türk Lirası cinsinden reeskont kredilerinde kullanılmak üzere 20 milyar lira ek kaynak ayrılırken, kredi kullandırımı başladı. Bu kapsamda, KOBİ'ler için 25 milyon liraya, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon liraya kadar, yüzde 9,75 maliyetle, 1 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Program kapsamında kredi talep edecek firmaların, 1 Mart 2020'deki istihdam sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor. Kullandırılacak kredi kapsamında, personel ücretleri, tedarikçilere ve ticari borçlara ilişkin ödemeler, kira, mal ve hizmet alımları için yapılacak ödemeler ile kamu kurumlarına yapılacak ödemeler finanse edilecek.



YERLİ GİRDİYE YÖNELİM

Bakan Pekcan, Çin'den elektriklielektriksiz makineler, tekstil hammaddeleri, kimyasal boya gibi girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmaların kapasite imkânları kapsamında yerli girdi ürünlerine yöneldiklerini söyledi. Pekcan, "Salgın nedeniyle iç piyasada yüksek talep görebilecek ürünlerin tedarikinde yaşanabilecek sıkıntıları azaltmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda söz konusu ürünlerin ihracatına ön izin şartı önlemi getirilebiliyor. Çin'den ithalatımıza alternatif olabilecek ülkelere ilişkin ülke-madde esaslı çalışmalar yapılıyor. Firmaların girdi teminlerini mümkün mertebe yerli üretimden tedarik etmeleri yönünde çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Hazal ATEŞ