İkizdere Çayı temizleniyor

Aydın'da bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken, çöp ve molozlarla dolan İkizdere Çayı’nda temizlik çalışması başlatıldı. DSİ ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların ardından çay, kente değer katacak.

Aydın'ın İncirliova'nın ilçesinin Dereağzı, Gerenkova, Acarlar ve Yazıdere mahallelerinden geçerek Menderes Nehri'ne dökülen İkizdere Çayı'nın bakımsız görüntüsü tarihe karışıyor.

DUYARSIZ KALMADI

Çöp ve molozlarla dolan, tabanında bulunan ağaçlardan dolayı orman görüntüsünü andıran İkizdere Çayı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte inceleyen AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, "Birçok mahallemizden geçen İkizdere Çayımız en son 6 yıl önce temizlendi. Çayımız, içerisinde yetişen ağaçlardan dolayı orman vaziyetini almıştı. Duyarsız vatandaşlarımızın attıkları çöp ve molozlar da tabanında birikmişti. Kötü görünen çayımızın durumunu, DSİ Aydın Bölge Müdürümüz Sayın Göktuğ İlter'e ilettik. Kendisi talebimize duyarsız kalmayıp 3 greyder ile çayda hemen temizlik çalışmasını başlattı. En kısa zamanda temizlik çalışması tamamlanacak ve çayımız güzel bir görünüme kavuşacak" şeklinde konuştu.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, çalışmaları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte inceledi.

MEHMET KAVAS