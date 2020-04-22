Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.506,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 377,20 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 22 Nisan Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 378,53 TL

SATIŞ: 378,77 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 609,10 TL

SATIŞ: 623,10 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.214,50 TL

SATIŞ: 1.245,80 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL