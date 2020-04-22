Gençlere yazılımda tarihi eğitim fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne katılmak isteyenlerin, internet üzerinden başvuru yaparak hemen eğitime başlayacaklarını belirtti. Albayrak, "Gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin" dedi. Twitterdan projeye ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içinde, kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret ederek, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak" diye konuştu.



NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACI VAR

Yazılım sektörünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, "Türkiye'nin 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında ara eleman açığı mevcut. Türkiye'de yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek" dedi.



ÖZ GEÇMİŞLERİNE İŞLENECEK

Albayrak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim verileceğini, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu belirten Albayrak, "Programa katılmak isteyenler internetten başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek" ifadelerini kullandı.