Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
"Hüdaverdi Bey'in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.
Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. Birlikte başaracağız."
Hüdaverdi Bey'in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020
Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NEUg5MoZKG
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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