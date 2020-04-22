Merkez Bankası'ndan flaş swap hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı TL Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son dakika Swap hamlesi geldi. Banka, döviz karşılığı TL Swap piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.
Merkez Bankası, TLSwap piyasasında 1 ay vadeli döviz karşılığı TL Swap ihalesi açtı. 2020-04-22 valörlü, 2020-05-22 vadeli ihalede tutar 1 milyar USD olarak belirlendi..
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