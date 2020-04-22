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Tarım ve Orman Bakanı 'den çiftçiye güvence: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiye güvence: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

22.04.2020, 12:12

Tarım ve Orman Bakanı , "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

Pakdemirli, "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir." açıklamasında bulundu.

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