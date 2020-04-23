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Haberler Ekonomi İzmir’e pide kazığı

’e pide kazığı

İzmir’e pide kazığı
Giriş Tarihi: 23.4.2020

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, 2020 yılı ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. Durmuş, fiyatların Ticaret Odası ve EBSO temsilcileriyle görüşülerek belirlendiğini, 250 gram pidenin 2.5, 300 gram pidenin ise 3 liradan satılacağını duyurdu. Durmuş, ekmekte yaşanan israfın pidede yaşanmaması için iki ayrı gramajda pide çıkarılacağını söyledi. İzmir'de fiyatlar böyleyken, İstanbul'da ise ramazan pidesinin 350 gramının 3 liradan satılacağı açıklandı. İstanbul'da fiyat artışına gidilmeksizin açıklanan 350 gramlık pide fiyatının, İzmir'deki pide fiyatından daha ucuza gelmesi İzmirlilerin tepkisiyle karşılandı.

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