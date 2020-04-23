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Haberler Ekonomi THY'den özel uçuş! TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çiziyor

'den özel uçuş! TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çiziyor

THY'den özel uçuş! TK-1920 Gökyüzünde ay-yıldız çiziyor

23.04.2020, 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,12:43

() Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuş başladı.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip ediliyor.

Radardaki görüntülerde, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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