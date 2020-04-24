Hem ‘evdekal’ çağrısı yaptı hem kampanya başlattı

Türkiye'nin en güçlü gruplarından Türkerler Holding, herkesi evde kalmaya davet ederken, Mahall Bomonti İzmir projesinde avantajlı bir kampanya başlattı. Her şartta yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Türkerler Holding Genel Koordinatörü Atilla Sezgin, "Bu süreçte de şehir hastanelerimizi, konut projelerimizi ve enerji yatırımlarımızı devam ettirip ülkemize de istihdam sağlıyoruz" dedi.

Mahall Bomonti İzmir projesi örnek dairesini web sitesinden 360 derece sanal turla keşfetme imkanı da sunuyor. İzmir'e yeni bir sosyal hayat deneyimi kazandıracak olan Mahall Bomonti İzmir'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vade, 4.150 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor.

Yavuz KARAMAN