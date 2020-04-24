‘Salgın sonrası turizm patlar’

Türkiye’deki tesis ve hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirten POYD Başkanı Ülkay Atmaca, “Seyahat ve konaklama sektörü hızla çıkış yapacak. Bayramda hareketlilik başlar. Rusya ve Avrupa da tatilde bizi tercih edecek” dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yeni tip korona virüsü tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlanma sürecini seyahat ve konaklama sektörünün yaşayacağını belirterek, "Özellikle Ramazan Bayramı'nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Sektör olarak tüm önlemlerimizi aldık" dedi. Atmaca, Türkiye'deki tesis ve hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, bunun için de turizmde en tercih edilir ülke olduğumuzu söyledi.

RUSYA, AVRUPA GELECEK

Konaklama sektöründe dünyanın en iyi destinasyonu olduklarını vurgulayan Atmaca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında otellerdeki bakım ve onarım çalışmalarını uzattıklarını bildirdi. Atmaca, "Özellikle Ramazan Bayramı'nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Salgın tehdidini atlatınca Rusya ve Avrupa mutlaka bize gelecektir, çünkü tatil yapamadılar. Güneş, deniz özlemi olan Avrupa'nın özellikle Antalya'ya ciddi bir rağbet göstereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

HELE BİR KURTULALIM

Atmaca, "Öncelik insan sağlığı. Büfeleri mi değiştireceğiz, her şey dahil sistemini mi şekillendireceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz, otobüse nasıl bineceğiz, uçakla nasıl seyahat edeceğiz? Bunları şekillendirmek, sağlık için önemli. Turizm sektörü hızla düzelecek. Korona virüsü tehdidi ortadan kalkınca en hızlı toparlama süreci yaşayacak tek sektör var, o da seyahat ve konaklama. Çok ümitliyim. Tek dileğim koronadan bir an önce kurtulmak, sonrası çok kolay olacak" dedi.