12 milyon mükellefe ‘Kovid 19’ koruması

Salgın nedeniyle üretim ve satışa ara verenler, vergi ödemelerinden yana endişe etmeyecek. Mücbir sebep kapsamına alınan 16 sektörden 8 bin işletme, 6 ay vergi ertelemesinden yararlanmak için başvurdu. Vergi ertelemelerinde faiz ve komisyon alınmıyor, icralar durduruldu.

Kükümet, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için destek paketini genişletmeye devam ederken, 12 milyon vergi mükellefini dört koldan korumaya aldı. Mücbir sebep kapsamına alınan alışveriş merkezleri, perakende, ticaret, otomotiv, seyahat acentelerinin aralarında bulunduğu 16 sektörden 8 bin işletme 6 ay vergi ertelemesinden yararlanmak için faaliyet alanlarını gösteren NACE kodu için başvurdu. İşletmeler, başka hiçbir işlem yapmadan sistemden yapılan tanımlamayla beyan ve ödeme erteleme imkânından yararlanacak.

SİSTEME TANIMLANDI

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ucuz krediden vergi ertelemelerine, dar gelirliye sosyal yardımdan kısa çalışma ödeneğine kadar her alanda koruma adımları hızlı şekilde devreye alındı. Mart'ta verilmesi gereken gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresi Nisan sonuna, salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan edilerek muhtasar ve KDV beyannameleri 6'şar ay ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, salgınla mücadele sürecinde mükelleflerden gelen talepleri değerlendirerek rahatlatılması gereken adımları atmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon 800 bin mükellefi ilgilendiren 54 milyar liraya yakın KDV beyannameleri, prim ve muhtasar vergisi ertelendi. Eczacı, doktor, manav, kasap, sinema, mali müşavirin aralarında bulunduğu 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin beyanları 6 ay ertelendi. Toplam 800 bin kurumlar vergisi mükellefi mücbir sebep hükümlerinden yararlandı. Bu süreçte gelir, kurumlar, KDV başta olmak üzere ertelenen vergilerden faiz, komisyon alınmayacak ve hiçbir şekilde ek maliyet çıkarılmayacak. Mükellefler 6 ay sonra da Nisan ayında ödemesi gereken tutar kadar vergi ödeyecek. Vergi daireleri de salgınla mücadele sürecinde icra takiplerini durdururken, mücbir sebep kapsamındaki mükellefler sisteme tanımlandı.



KRONİK HASTALIĞI OLANA ONLİNE BAŞVURU KOLAYLIĞI

Kronik hastalığı olanlar İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik başvuru yapabiliyor. Mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarında faaliyet alanlarını gösteren NACE kodu bulunuyor. Bu koda sahip olanlar herhangi bir işlem yapmadan sistem tarafından yapılan tanımlamayla beyan ve ödeme erteleme imkânından yararlanabiliyor. Ancak, mücbir sebep kapsamında olmasına karşın vergi dairesinde kayıtlı ana meslek kodu farklı olanlar kapsam dışı görünebiliyor. Bu kapsamda olup da kayıtlarının yenilenmesini talep eden şirket sayısı da 8 bine yaklaştı. Değerlendirmelerin ardından kodu mücbir sebep kapsamında olan şirketler, beyan ve ödeme ertelemesinden yararlanabilecek.



TALEPLERİN HEPSİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Kovid-19 salgını sürecinde mükelleflerden gelen taleplere ilişkin, "Süreç içinde yapılması gereken düzenlemeler, rahatlatılması gereken alanlar varsa bunların hepsi değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak" dedi. Bayrakdar, gelir vergisi mükelleflerinin tamamının yanı sıra 800 bine yakın kurumlar vergisi mükellefinin 400 binden fazlasının da bu sektörlerde faaliyette bulunmaları nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden yararlandığı bilgisini verdi. Vergi ve harç ödemesi başta olmak üzere 148 farklı işlem elektronik ortamda yapılabildiğini kaydeden Bayrakdar, "Bu dönemde vezne işlemleri adet olarak yüzde 90 azaldı" dedi.

Hazal ATEŞ