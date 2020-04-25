İhtiyacı olan herkese 1000 lira

Hükümet bundan önce 4.4 milyon haneye 1000’er lira ödeme yaptı. Şimdi üçüncü fazda ihtiyacı olan herkese bu ödemeler yapılacak. Ücretsiz izin ve işsize de ödenek verilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronaviurüs sebebiyle Türkiye'de de hükümet birbiri ardına yardım paketleri ve ekonomik destek programları açıklıyor. İşçilerin işini kaybetmemişi, işverenlerin işlerinden olmaması ve vatandaşların gelir kaybına uğramaması için çıkartılan destek paketlerinde karşılıksız yardımlar, düşük faizli 6 ay ödemesiz destek kredileri esnaf ve KOBİ'lere krediler vergi ve prim erteleme gibi birçok imkan bulunuyor. Bu destek paketlerinden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik ödemeler oldu. Bin liralık ödemelerde ilk önce 2.1 milyon haneye yardım yapıldı. Bunun ardından ikinci fazda ise 2.3 milyon aileye daha biner lira ödemeler devreye girdi.

Devletten sosyal yardım alan (65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul yardımı gibi) vatandaşlar başvuru yapmadan bu yardımlardan yararlandı. Şimdi bin liralık yardımın üçüncü fazı devreye giriyor. Bu yeni yardım paketinde başvuru yapılması gerekiyor.

İŞTE DEVLETTEN BİN LİRA ALMANIN ŞARTLARI...



KİMLER BASVURACAK?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak.

Her evden bir kişinin başvur7ması yeterli olacak.



KİMLER ALAMAYACAK?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.

Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.



NASIL BAŞVURULACAK?

TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek.

Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.



BAŞVURU KOŞULLARI

e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek.

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.

Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.

FARUK ERDEM