e-ticarette dayanışma başladı

Hükümet, korona virüs salgını ile mücadele sürecinde ekonominin omurgası 1 milyon 700 bin küçük ve orta boy işletmenin bu zor günleri atlatması için tüm imkânları seferber etti. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan "e-Ticarette Dayanışma Kampanyası" ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada. com, Yemek Sepeti'nin aralarında bulunduğu 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi destek verecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dâhil oldu. Bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ'lerimize özel paketler hazırladı" değerlendirmesini yaptı. Pekcan bütün e-ticaret sitelerini dayanışma kampanyasına davet etti.

18 SERBEST BÖLGEYE SÖZLEŞME DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 18 serbest bölgenin mevcut işletme sözleşmelerinin süresi uzatıldı. Karar, arazisi Hazine'ye ait serbest bölgelerde üst yapıların yeniden kullandırılması, bölge arazisinin kullanımına ilişkin mekânsal yönetim planının hazırlanması ve benzeri konularda düzenlemeleri içeriyor.



■ HAZAL ATEŞ