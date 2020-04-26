Kepenkler açılana kadar fatura yok!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyeti İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçici süreyle durdurulan işletmelere 3 ay boyunca sayaç okuması yapılmayacağını açıkladı. 149 bin 382 işletmeye nisan, mayıs, haziran aylarında elektrik ve doğalgaz faturası gönderilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işletmelere elektrik ve doğalgaz faturası gönderilmeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında "Genelgelerle faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelerin üç ay boyunca sayaçları okunmayacak. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz" dedi. Genelge kapsamında 81 ilde faaliyeti durdurulan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerine kepenkler açılana kadar fatura gönderilemeyecek.



SÜRE UZAYABİLİR

Karar şu an için nisan, mayıs, haziran aylarını kapsarken, tedbirlerin uzatılmasına yönelik ilave bir karar alınırsa bu süre uzatılabilecek. Söz konusu işletmelere yanlışlıkla fatura gönderildiyse işletmeler Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) şikayetlerini iletebilecek.



■ BARIŞ ŞİMŞEK