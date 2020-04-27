Turizmcilerden çağrı: Çeşme pilot bölge olsun

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, salgınla mücadelede sürpriz olmaması halinde iç turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonu mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıklaması sektörde olumlu karşılandı.

Uluslararası niteliğe sahip olacak sertifikasyon sisteminde turistik tesislerin bazı önlemler alması gerekecek. Bunlar arasında otellerin yarı kapasite ile hizmet vermesi, 'Her Şey Dahil' sisteminin olmaması, şezlong ve sandalye sayılarının azaltılması, açık büfe hizmetinin olmaması, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, işletme girişlerinde özel muayene ve maske kullanımı şartı yer alıyor. İç turizmin merkezi durumundaki Çeşme ise yeni turizm anlayışı için bir adım öne çıktı. Çeşme turizmcileri, sertifikasyon sisteminin Türkiye genelinde uygulanması öncesinde Çeşme'nin pilot bölge olması için çağrı yaptı.

DENETİM DAHA KOLAY

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Kovid-19'a karşı en iyi standartlarda hizmet verebilmek için şimdiden hazırlık yapıldığını belirterek "Düzenlemeler öncelikle Çeşme'de uygulanıp, hızlı bir şekilde diğer turizm destinasyonları ile paylaşılmalı. Butik hizmet veren işletmelerden, 5 yıldızlı otellere kadar hepimiz sezonun açılmasını dört gözle bekliyoruz" diye konuştu. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise, "Çeşme, iç turizmdeki diğer yerler için de çok iyi bir model olur. Bir kere Çeşme'de sezon kısa ve buraya gelen sadece tatil için geliyor. Sektörde çalışan elaman sayısı ise diğer yerlere göre oldukça az. Yani sertifikasyon sistemindeki kurallara uyma, kontrol ve denetimi daha kolay" dedi.