  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bursa’da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı

’da 7 bin çalışanı işbaşı yaptı

Bursa’da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Korona virüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve 27 Mart tarihinde üretime ara veren dev otomobil fabrikası Oyak Renault, üretime başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik- şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçi işbaşı yaptı. 1996 yılında ilk Türk otomobil üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENDİ
Çalışanlara uyulması gereken kurallar, işbaşından önce aktarıldı. Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesi olan fabrikadan yapılan açıklamada, ekiplerin çalışma saatlerinin de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlandığı kaydedildi.

VOLKSWAGEN ÜRETİME BAŞLADI
Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen Group, Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladığını açıkladı. Yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursa’da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA