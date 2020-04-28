Bursa’da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı

Korona virüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve 27 Mart tarihinde üretime ara veren dev otomobil fabrikası Oyak Renault, üretime başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik- şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçi işbaşı yaptı. 1996 yılında ilk Türk otomobil üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENDİ

Çalışanlara uyulması gereken kurallar, işbaşından önce aktarıldı. Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesi olan fabrikadan yapılan açıklamada, ekiplerin çalışma saatlerinin de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlandığı kaydedildi.



VOLKSWAGEN ÜRETİME BAŞLADI

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen Group, Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladığını açıkladı. Yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi.