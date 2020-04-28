  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olacağız

: Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olacağız

28.04.2020, 19:32

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.

COVID-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Çalışanların, iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri ele aldık.

Tüm talepleri aldık. Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Salgının yayılmasının kontrol altına alınması, ekonomide de çalışma hayatını ve üretimi eski seyrine geri döndürmemiz için umudumuzu artırdı.

Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz. İnşallah, bu süreçten de hızlıca çıkacak, üretim gücümüzü koruyacak, yeni dönemde ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA