TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izle! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi saat kaçta?

Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta itibari ile kura çekilişleri ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konutun kuraları 28 Nisan 2019 Salı günü (bugün) yeniden başlıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinde bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ilçelerinin kura çekimi yaşanacak. Peki TOKİ Manisa kura çekimi saat kaçta? TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izleme...

Binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. TOKİ çekilişleri bugün yeniden başlıyor. Peki TOKİ Manisa kura çekilişi saat kaçta? TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izleme... TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.



28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.



28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak. TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ