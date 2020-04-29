100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlanacağını bildirdi. 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura çekimleri dün gerçekleştirildi. Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerinin kuraları çekilirken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.