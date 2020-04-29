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? Euro ne kadar? Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 29 Nisan Çarşamba döviz kuru...

29.04.2020, 09:25

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5890 lira olmuştu. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte Çarşamba kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Dolar ve euroyu yatırım aracaı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? İşte 29 Nisan Çarşamba döviz kuru...

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