  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi FED faiz kararını açıkladı

faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Banka faizi kararını değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

FED faiz kararını açıkladı

29.04.2020, 21:29

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkarken Başkan Powell'ın demeçleri ve ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeleri bekleniyor.

Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş ancak ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 daralmıştı.

VİRÜSÜN ORTA VADEDE "BÜYÜK RİSKLER" SUNDUĞU BELİRTİLDİ

Fed'in karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğu belirtildi.

Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna dikkat çekildi.

KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM

Karar sonrası dolar endeksi (DXY) 100 puanın altına inerken dolar/TL cephesinde hafif bir gevşeme görüldü ve 6.95 seviyelerine inildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FED faiz kararını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA