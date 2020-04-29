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Haberler Ekonomi Nefes aldıracak kredi esnafa ulaşıyor

Nefes aldıracak kredi esnafa ulaşıyor

Nefes aldıracak kredi esnafa ulaşıyor
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçirdi. Büyük bölümü KGF kefaleti atında olacak krediler iki limitle verilecek, 50 bin ve 100 bin lira üst limitli olacak. Ekonomiye nefes aldıracak krediye ilişkin değerlendirme yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da, 1 aydır hazırlığı devam eden Nefes Kredisi'ni uygulamaya soktuklarını söyledi. Yurt genelinde bir çok ticaret ve sanayi odası da krediyi üyelerine kullandırmaya başladı.

SEBAHATTİN ALP

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