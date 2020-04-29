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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık

Son dakika: duyurdu: Ödeneği’ni ödemeye başladık

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık

29.04.2020, 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,10:45

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Mayıs ayı Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık.' açıklamasında bulundu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda, geçtiğimiz ayın ödemelerinde olduğu gibi bu ayın işsizlik sigortası ödemelerini de hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık" ifadelerini kullandı.

26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını aktaran Bakan Selçuk, "IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek" dedi.

TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE OLACAK

Öte yandan, PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için hak sahipleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden İşsizlik Ödeneğini çekebilecekler.

DHA

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