Üretimin eskiye dönmesi için umudumuz arttı

15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantısı’nda konuşan Bakan Albayrak, normalleşme sürecine değindi. Olumlu gelişmelerin yeniden kepenklerin açılması için umutlarını artırdığını söyleyen Albayrak, “Türkiye’ye karşı oluşan teveccüh, işbirliklerine yansıyacak” dedi.

15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında video konferans ile gerçekleşti. Toplantıda adım adım işe dönüş için yapılması gerekenler ele alındı. Albayrak, salgının ekonomik etkileri kapsamında düzenledikleri Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı çerçevesinde dijital ortamda da olsa bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Albayrak, "Bundan sonraki süreçte piyasaların, sektörlerin beklentilerini konuşacak ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri konuşacağız" dedi.

1929 BUHRANINDAN BÜYÜK

Kovid-19 salgınının sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını belirten Albayrak, "Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin'de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD'de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı. Türkiye olarak dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Her talebe anında dönüş yapıyor; ihtiyaç duyulan mekanizmaları devreye alabiliyoruz. Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın sürecini tamamladık. Desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise yaklaşık 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisini gerçekleştirdik. Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ

Salgının yayılma hızının kontrol altına alınmasının ekonomi tarafında da esnafın kepenkleri açması, üretimin eski seyrine dönmesi açısından umutları artırdığını aktaran Albayrak, "Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz. Milletimiz bizi izliyor. Bu tarihi kavşakta 'mış' gibi yapanları da, kafasını kuma gömenleri, Türkiye'nin başarısından rahatsız olanları da not ediyor" açıklamasını yaptı.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde video konferans ile gerçekleştirildi



ÇİFTÇİYE ÖTELEME İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini açıkladı. Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmadık. Covıd-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizintarımsal üreticimizin yine yanındayız. Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.