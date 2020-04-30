Dijital Tarım Pazarı uygulamaya girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapılan açıklamada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, online olarak üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Bakan Bekir Pakdemirli tanıtım toplantısında, "Bu güzel haberi artık duyurmamız gerekiyordu. İnşallah devreye aldığımız Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürününe kolaylıkla müşteri bulabilecek. Tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü doğrudan üreticiyle bağ kurarak tedarik edebilecek" dedi.