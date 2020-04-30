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Haberler Ekonomi Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için "Kovid-19" düzenlemesi

Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için "Kovid-19" düzenlemesi

Hayvan ve ürünlerinin ihracatında veteriner giriş belgelerinin sevkiyata eşlik etmesi uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldırılarak, bu belgenin 3 ay içinde resmi otorite tarafından gönderilmesi zorunluluğu getirildi.

Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için Kovid-19 düzenlemesi

30.04.2020, 11:17

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 nedeniyle hayvan ve ürünlerinin ihracatında talep edilen belgelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların etkisiyle yönetmelikte belirtilen "orijinal veteriner giriş belgesinin sevkiyata eşlik etmesi" hususunun mümkün olmadığı durumlar ve kontrol için gerekli orijinal sertifika ya da belge yerine, resmi otorite tarafından 3 ay içinde renkli taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesiyle kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilecek. Bu süre gerektiğinde bakanlıkça uzatılabilecek.

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