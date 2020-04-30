ÖR-KOOP’tan süt üreticilerine destek

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ünal Önal, "Geçen yıl süt primi litrede 25 kuruş olarak verildi. Piyasa normale döndükten sonra üreticiye verilen destek 10 kuruşa çekildi. Korona salgını nedeniyle süt primi 15 kuruşa yükseltildi. Yem fiyatlarındaki artıştan dolayı süt priminin tekrar 25 kuruşa çıkmasını bekliyoruz. ÖR-KOOP üreticiden günlük 350 ton süt alıyor" dedi.

ÜMİT ÖZMEN