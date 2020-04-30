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Haberler Ekonomi ÖR-KOOP’tan süt üreticilerine destek

’tan süt üreticilerine destek

ÖR-KOOP’tan süt üreticilerine destek
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ünal Önal, "Geçen yıl süt primi litrede 25 kuruş olarak verildi. Piyasa normale döndükten sonra üreticiye verilen destek 10 kuruşa çekildi. Korona salgını nedeniyle süt primi 15 kuruşa yükseltildi. Yem fiyatlarındaki artıştan dolayı süt priminin tekrar 25 kuruşa çıkmasını bekliyoruz. ÖR-KOOP üreticiden günlük 350 ton süt alıyor" dedi.

ÜMİT ÖZMEN

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