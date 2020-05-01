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Haberler Ekonomi ‘1 milyon yazılımcı’ projesine ilgi yağmuru

‘1 milyon yazılımcı’ projesine ilgi yağmuru

Hazine ve Maliye Bakanı , geçtiğimiz hafta 'en heyecan verici projelerimizden biri' diyerek açıkladığı ve gençlere katılımda bulunmaları için çağrı yaptığı 1 Milyon Yazılımcı projesi hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

‘1 milyon yazılımcı’ projesine ilgi yağmuru
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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