Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerine yer verdi.
‘1 milyon yazılımcı’ projesine ilgi yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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