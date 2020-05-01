Alman TV’si önerdi Türkiye’ye tatile gidin

Alman televizyonu vatandaşların yaz tatili için Türkiye'ye gitmesini önerdi. Almanlar tarafından önemli bir merkez olan Türkiye'yi öne çıkaran Die Welt, ülkemizde vaka sayılarının düşmesiyle, Türkiye'nin bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

AVRUPA GÜNDEMDE YOK

Korona virüsü salgını, en çok Avrupa'yı etkisi altına aldı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa'nın en önemli gelir kaynaklarından olan turizm faaliyetleri de, kıta genelinde gölgede kaldı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yabancı ülkeler için seyahat uyarısını 15 Haziran'a kadar uzattığını vurguladı. Bu tarihten sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Maas'ın açıklamalarının ardından Alman televizyonu Die Welt, yayınladığı programda Avrupa'daki önemli tatil rotalarını mercek altına aldı. İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa'nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya'nın ise tamamen ihtimal dışı olduğunu söyledi.

ÖNLEMLER GERÇEKÇİ DEĞİL

Yaz tatili için pek inandırıcı olmayan önlemlerin konuşulduğu İtalya'da tartışılan pleksiglastan bölmelerin olduğu plajlar, maskeler, plaj görevlileri gibi seçeneklerinse mümkün olmadığının altı çizildi. Ancak seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülkelerde, Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye'yi öne çıkaran Welt, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye'nin, bu tatil sezonunda da Almalar tarafından tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

TEMİZ SEYAHAT SERTİFİKASI

Türkiye'nin korona virüsüyle mücadelede olumlu adımlar attığını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip, denetlenebilir merkezlerin olduğunu da vurguladı.