Kısa çalışma ödeneği dolandırıcılarına dikkat!

SİBER

orona virüs salgınını fırsata çevirmek için insanların endişelerinden yararlanan dolandırıcılar, şimdi de 'ekmek parası'na göz diktiler. Salgınla mücadele sürecinde işçi ve işverene destek amacıyla yaşama geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği'ni hedeflerine alan dolandırıcılar İŞKUR'un adını, logosunu taklit ederek kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İŞKUR'un resmi hesabı dışındaki e-posta, SMS'i açmayın, kimlik bilgilerinizi paylaşmayın" uyarısında bulundu.Dolandırıcılar, Kovid-19 pandemisinin yoğun görüldüğü ülkelerde kötü amaçlı yazılımları yaymak, vatandaşların bilgilerini ele geçirmek, devlet desteklerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullanıyor. Salgınla beraber dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemler ortaya çıkmaya başladı. İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcılar; koronavirüs için bağış toplama, iş bulma, faiz indirimi, borç öteleme vaatleri gibi birçok yöntem kullanıyor. Yardımseverlik duygularını da istismar ederek sosyal medya üzerinden "yardıma muhtaç kişiler var", "acil yardım fonu oluşturuldu" gibi söylemlerle de bağış toplamaya çalışıyorlar. Bu kez hükümetin tek bir vatandaş gelir kaybı yaşamasın diye devreye aldığı sosyal desteklere göz diktiler.Siber güvenlik uzmanları dolandırıcılara karşı 6 tavsiyede bulunuyor:Mesaj ve e-postalardaki linkleri kontrol etmeden tıklamayın.Koronavirüs ile ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olun.Koronavirüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın.Banka, devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin.Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin.BU konuda gelen şikâyetler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR logosunu kullanan dolandırıcılara karşı harekete geçti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kısa çalışma başvuru ve ödeme sürecinde vatandaşlarımız, kişisel güvenlikleri için kendilerine İŞKUR resmi hesapları dışında gelen hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmesinler. Dolandırıcılar Bakanlık ve İŞKUR adlarını, logolarını taklit edebilir. Sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabilir. Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece 'www.turkiye.gov.tr', 'www. iskur.gov.tr' ve 'www.ailevecalisma. gov.tr' gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin."HAZAL ATEŞ