Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 4 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...