Dijital Tarım Pazarı daha da büyüyecek

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişken soruları yanıtlayan Bakan Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP )projesine ilişkin ise şunları söyledi: "Bu sistemde herkese yer var. Üreticiye, tüketici, lojistik, banka, ihracatçılar... 2020 yılını dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Bunun için hayata geçirmek istediğimiz en önemli projede sözleşmeli tarımdı. Burada amaç herkesi bir araya getirmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri en aza indirmek. Enflasyona da çok fazla katkısı olacak. Günlük olarak takip ediyoruz. 4 bin kontrat yapılmış durumda."

LİMONA KISITLAMA

Korona virüs döneminde özellikle 50 ürünü yakından takip ettiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu ürünlerin üretimini, hasadını, ihracatını, ithalatını ve vergilerini takip ediyoruz. Soğanda çok fazla ihracat yapılıyordu. İhracatını kısıtladık ve soğan fiyatları normale döndü. Aynısını limonda da yaptık. Bugün limonun ihracatını açsak fiyatı 30 TL'ye çıkar. Bunun için en azından eylül ya da ekim aylarına kadar ihracatına kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.