‘İptal etmeyin erteleyin’

Turizm sektörünün bu yıl yabancı turist beklentisi olmadığını ifade eden Destination İzmir Başkanı ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, "Turizm ekonomisi bu ülkeye çok şey kazandırıyor, firmalarımıza sahip çıkalım, moral motivasyonumuz için önemli olan tatilimizden vazgeçmeyelim" dedi.

YABANCI BEKLENTİSİ YOK

Kovid 19 ile mücadelede iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçmeye başladığını hatırlatan Tercan, "Uzmanlar aynı disiplini sürdürdüğümüz takdirde bayram-dan sonra kademeli olarak normal hayata dönüş sinyalleri veriyor. Duran ekonomik sirkülasyon yavaş yavaş canlanacak. İzmir ve Türkiye için büyük potansiyel oluşturan turizm sektörü de normale dönüş tedbirleri alınırken ihmal edilmemeli" dedi. Bülent Tercan, "Bu yaz yabancı turist beklentimiz yok denecek kadar az. Korona ile mücadeleye güç veren Türk insanı, ekonomik canlanmaya da katkı koymalı. Süreç öncesin-den tur alan veya otellerde rezervasyon yapan tüketiciler alacakları hizmetleri iptal etmesinler. Ekonomiye güç veren oteller, turizm şirketleri de zor durumda. Geri ödemede yaşanacak sıkışıklıkların giderilmesi, insanlar için ihtiyaç olan tatilin heba olmaması için iptal yerine erteleme önemli" ifadelerini kullandı.





SOSYAL MESAFEDE GÜVENLİ TATİL

Yaz aylarında tedbirlerinin esnekleşme ihtimali olduğunu kaydeden Tercan, "Kıyı şeridinde yer alan Çeşme, Antalya, Marmaris ve diğer merkezlerde plajlarda, lokantalarda, kafelerde sosyal mesafe korunacaktır. Yaz aylarında dolan turistlik ilçelerdeki kalabalığa karşı yerel yönetimler ve mülki idareler önlemlerini sıkı tutacaklardır. Türkiye salgın ile mücadelede artık tecrübe kazandı. Turistlik işletmelerimiz, sağlık ve sosyal mesafe kurallarını katı şekilde uygulayarak insanlara hizmet verecekler" dedi. Bu yıl otellerin ağırlıklı olarak yerli turistlere hizmet vermesi bekleniyor.

Tolga TEKİN