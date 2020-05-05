5 başlıkta vatandaşa ekonomik koruma kalkanı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı:



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la gerçekleştirdiğimiz röportaj, hayli ses getirdi. Sn Bakan'ın son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden sürdürdüğü bilgilendirmenin yanı sıra bu tarz kapsamlı mülakatla kritik sorulara cevap vermesi, bilhassa piyasalara yön veren aktörler bakımından ufuk açıcı oldu.

Albayrak'ın yorum ve açıklamalarındaki vurguları genel mesajlardan ziyade, yeni dünya düzeni inşa edilirken Türkiye'nin alacağı pozisyona dair yapısal dönüşümün ipuçlarını veriyordu.



Yani "kur, rezerv, dış ticaret" üzerine beyanda bulunanlar, önümüzdeki birkaç ay içinde klişelerinin yeni gerçekliği izah etmeye yetmediğini görecek ve buna göre tutum takınmak zorunda kalacaklar. Artık ithalata dayalı ticari konfor dönemi de kapanacak. Ara malların ülkede üretimi esas olacak. Dış ticaretin dengelenmesi için yerel para ile ticaret dahil olmak üzere, alışveriş yapılan ülkelere kayıtsız kalamayacakları derinlikte paketler sunulacak.

Bakan Albayrak röportaj kapsamında, piyasa profesyonellerinden önce ülkenin geneline, yani sade vatandaşa dönük yaklaşımları sıraladı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemine ve olağan dışı şartları yönetmeye yetkin kadroların kabiliyetine değindikten sonra, şu 5 başlığa dikkat çekti:

- Vatandaşı salgından korumak ve hastalananları en iyi koşullarda tedavi etmek,

- Salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kesimlere maddi destek vermek,

- Ekonomik katma değer oluşturan firmaların ve esnafın nakit sıkışıklığı nedeniyle kepenk kapatmasını önlemek,

- İstihdamı ve hane halkı gelirini korumak,

- Sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.