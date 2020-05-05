Altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.569,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 386,80 liradan işlem gördü. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 385,25 TL

SATIŞ: 385,41 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 618,70 TL

SATIŞ: 632,40 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.233,50 TL

SATIŞ: 1.264,50 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL