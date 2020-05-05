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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs Salı , , fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Altın piyasası koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Altın fiyatları yükseldi mi? soruları araştırılıyor. Peki bugün , ne kadar? İşte 5 Mayıs Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

05.05.2020, 09:00

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.569,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 386,80 liradan işlem gördü. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 5 Mayıs Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 385,25 TL
SATIŞ: 385,41 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 618,70 TL
SATIŞ: 632,40 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.233,50 TL
SATIŞ: 1.264,50 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

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