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Haberler Ekonomi Cüzdanın yerini akıllı telefon alıyor

Cüzdanın yerini alıyor

Cüzdanın yerini akıllı telefon alıyor
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Korona virüs yayılımı başladığından bu yana "anlık ödemeler" dijital dönüşümün yükselen yıldızı oldu. Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hissedar olan Merkez Bankası da yenilikçi ödemeler sisteminin küresel bir referans noktası olması için yol haritasını hazırladı. BKM tarafından yapılan araştırmada tüketicilerin ödeme işlemleri için zaman harcamak istemediği belirttirilerek, "Gelişmiş ülkelerde akıllı telefon sahipliği yüzde 80'i geçti. Cep telefonu ile yapılabilecek işlemler için cüzdan gereksiz bir yüke dönüşüyor. Özellikle genç tüketiciler arkadaşlarıyla ortaklaşa yaptıkları harcamada hesabın bölüşülmesi gibi işlemleri birkaç dokunuşla, günün her anında gerçekleştirmek istiyor" tespiti yapıldı.

HAZAL ATEŞ

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