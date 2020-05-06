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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

? ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba kuru...

Dolar ve fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Küresel piyasalar, ekonomiye yönelik tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla pozitif seyrediyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 6 Mayıs Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

06.05.2020, 09:13

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Yüzde 0,4'lük artışla 7,0749'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Koronavirüs salgını dövizi nasıl etkiledi? İşte 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru....

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