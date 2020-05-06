Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Küresel piyasalar, ekonomiye yönelik tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla pozitif seyrediyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru...