Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Yüzde 0,4'lük artışla 7,0749'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Koronavirüs salgını dövizi nasıl etkiledi? İşte 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru....
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Mayıs Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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