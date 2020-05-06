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Koronaya inat üretime devam

Koronaya inat üretime devam
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ünlü kuru kahveci Küçük Avcı'yı korona salgını da durduramadı. Salgınla birlikte Karşıyaka çarşısındaki yüzlerce işyeri gibi, 82 yıllık kuru kahveci Küçük Avcı da satış noktasını kapatmak zorunda kaldı.

"YUVAMIZA DÖNECEĞİZ"
Ünlü markanın büyük dede Mehmet Avcı, dede Yaşar Avcı ve baba Osman Avcı ile devam eden ve torunlar Oğulcan Avcı ve Oğulkan Avcı ile devam eden hizmeti, "Bize gelemeyen velinimetlerimiz dost ve müşterilerimize biz gidelim" anlayışı ile Bostanlı'da devam etti. Baba Osman Avcı, 4 Mayıs itibariyle Bostanlı Merkez Balıkçı Parkı karşısı Cemal Gürsel Caddesi 75/B'de hizmete başladıklarını söyledi. Avcı, "Karşıyaka Çarşı açılıncaya kadar geçici olarak Bostanlı'da hizmet vereceğiz. Sonra da yuvamıza döneceğiz. Kahvemizi Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'de bazı marketlerde de bulabilirsiniz" dedi.

TOLGA TEKİN

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