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Merkez'in hamlesiyle dolar 6.60’a çekilebilir

Korona virüsü salgını dolayısıyla dünyada rezerv olarak tercih edilen doların, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değer kazandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altının önümüzdeki günlerde izleyeceği trendi Yeni Asır'a yorumladı.

Merkez'in hamlesiyle dolar 6.60’a çekilebilir
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Türk lirasının dünya para piyasasında biraz daha negatif ayrıştığını belirten Memiş şunları söyledi:

VİRÜS EKONOMİSİ
"Türkiye'nin döviz ihtiyacı, piyasaların swap takas haberine odaklanmasına neden oldu. Şu ana kadar Merkez Bankası'ndan hiçbir açıklama gelmediğinden, dolar kuru yurtdışı piyasalarda yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, iki hafta önce diğer ülke merkez banka başkanları ile swap takas anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Fabrikaların ve küçük esnafın kapalı olması, sosyal mesafe kurallarına geçişlerin, dünya genelinde uçuşların durması, turizm ve dış ticaret rakamları başta olmak üzere tüm ekonomik verilerin olumsuz gelmesine neden olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Bu yüzden dolardaki yükselişin sürüp sürmeyeceği Merkez'in atacağı adımlara bağlı."

MB BELİRLEYECEK
"Dolar kurunun 2018'de 7.23 seviyesine geldiğini gördük. Rahip Brunson kriziyle yükselen dolar kuru 2 yıl aradan sonra aynı seviyelere geri geldi. 7.10 seviyesindeki dolar/ TL kuru 7.30'a kadar yükselebilir. Ancak MB'nin hamleleriyle 6.50-6.60 bandına çekilebilir. Ama bunun için tek faktör Merkez Bankası'nın belirleyeceği süreçtir."

Fatih ŞENDİL

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