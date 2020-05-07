Son dakika: Bakan duyurdu! Ücretsiz izin ödemeleri başlıyor

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. Sosyal yardım ödemeleri de peyder pey başladı. Faz üçte 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkanlar:

6 MİLYON ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK

Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık.

Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde.

ÖDEMELER BAŞLADI

Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 600 bin haneye faz 3'te yardım yaptık. Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor. Mayıs 5'te 2.5 milyon kişiye ödeme yaptık.

(Kısa çalışma ödeneği) Uygun olmayana ödenen işverenden geri alınacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Ücretsiz izinde 700 bini aştı. Başvurular nakdi ücret desteği yarın başlıyor.