Rekabet Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi. Rekabet Kurumu "Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...Rekabet Kurumu: Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi. Rekabet Kurumu "Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Rekabat Kurumu duyurdu! Zincir marketlere soruşturma açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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