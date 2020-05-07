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Haberler Ekonomi Son dakika: Rekabat Kurumu duyurdu! Zincir marketlere soruşturma açıldı

dakika: Rekabat duyurdu! Zincir marketlere soruşturma açıldı

dakika haberi...Rekabet : Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Son dakika: Rekabat Kurumu duyurdu! Zincir marketlere soruşturma açıldı

07.05.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,15:40

Rekabet Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi. Rekabet Kurumu "Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı" açıklamasında bulundu.

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