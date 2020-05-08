EPDK’dan İGDAŞ’a ihtar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), vatandaşı mağdur eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İGDAŞ'a bir yazı göndererek 35 günü aşan faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK, İstanbul'da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceleyerek ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etmişti. Mevzuata göre faturaların ortalama 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiğinin belirlenmesi üzerine İGDAŞ hakkında soruşturma başlatıldı. EPDK'dan İGDAŞ'a gönderilen yazıda 35 günü aşan faturaların iptal edilmesi istenirken, İGDAŞ'ın bir daha kesinlikle mevzuata aykırı şekilde fatura düzenlememesi gerektiği, tekrarı halinde ağır idari yaptırımlar ile karşılaşacağı hatırlatıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşımız müsterih olsun. Ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi İGDAŞ'tan bu hatayı telafi etmeyi bekliyoruz." dedi.