Taksim 360’ta online satış

Kamu-özel sektör iş birliğinde gerçekleştirilen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi Taksim 360, tüm faaliyetlerini dijital platforma taşıyarak yine bir yenilik gerçekleştirdi. Proje ile ilgilenenler dünyanın her yerinden Taksim 360'a dijital satış ofisi bünyesindeki dijital kanallardan da ulaşabilecek.



Yatırım değeriyle ön plana çıkan, bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcıların odak noktasında yer alan Taksim 360, hazırlanan altyapı sayesinde satış ofisini dijitale kolayca geçirdi. Dijital satış ofisi projesi sayesinde, dileyenler Taksim 360 satış ofisine gelmeden Whatsapp, Facetime, Skype, Microsoft Teams, Zoom, Telegram gibi iletişim kanallarından sesli ve görüntülü olarak satış ekiplerine erişebilecek. Projeyi görebilecek ve satış ofisine geldiğinde erişebileceği tüm bilgi, içerik ve görüntülere ulaşabilecekler.

Yavuz KARAMAN