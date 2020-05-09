Emekliye bayram müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylık ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Buna göre, SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

E-DEVLETTEN BAŞVURU İMKANI

Salgınla mücadele sürecinde 3 ay işten çıkarılma yasağı getirilirken, emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenlerin önünde hiçbir engel bulunmuyor. SSK'lılar işten çıkış sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devlet üzerinden emekli aylığı başlatma başvurusunda bulunabilecek. Bakanlık yetkilileri, prim gün sayısını dolduranlar e-devlet üzerinden emeklilik işlemlerini başlatabileceklerini belirterek, "İşverene emekli olmak için ayrılmak istediğini ileterek iş çıkışı yapılanlar başvurusu yapıp, aylığını bankadan alabilir. İşlemler hızlı bir şekilde tamamlanıyor" bilgisini verdi.

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