Anne yüreğinden çıkan başarı öyküsü

Aydın'da kızının ilaç alerjisine şifa için arayışa giren anne, kendi markasıyla reçel üretmeye başladı. Nazilli ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Nilgün Özkurt'un hayatı, kızı Gamze'nin ilaç alerjisine çözüm ararken keşfettiği kozalak reçeli ile değişti. Özkurt'un dağlarda kesilen çam ağaçlarından toplayıp evinde tencerede pişirerek ürettiği kozalak reçeli, hem kızının hastalığına hem de kendi hastalığına şifa oldu.



KOSGEB DESTEĞİ ALDI

Çevresinde astım, bronşit ve nefes darlığı çeken yakınlarının da yaptığı kozalak reçeli ile iyileşmelerinin ardından Özkurt, talep artınca seri üretim yapmaya karar verdi. KOSGEB'in desteğiyle işyeri açan Özkurt, kozalak reçeli ile birlikte 50 çeşit reçel üretimi yapıyor. Özkurt, oluşturduğu markasıyla reçellerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kızına şifa ararken tanıştığı kozalak reçeli ile girişimcilik hayalinin gerçekleştiğini belirten Özkurt, "İstanbul'dan 5 yıl önce kızımın rahatsızlığından dolayı uzun yaşamın merkezi olan Nazilli'ye şifa aramaya geldiğimizde kozalak reçeli ile tanıştım. Kozalak reçeli hem aileme şifa hem de hayatımda dönüm noktası oldu" dedi.





YILDA 10 BİN KAVANOZ

Ürettiği reçellerin tamamen doğal ve katkısız olduğunu belirten Nilgün Özkurt, "Reçellerimi oluşturduğum marka ile kavanozu 40 liradan satıyorum" dedi. Talepler yoğun olduğu için üretim kapasitesini yıllık 10 bin kavanoza çıkardığını belirten Özkurt, mevsimine göre 20 kadına istihdam sağladığını söyledi.

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