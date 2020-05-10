TIR şoförlerine Ro-Ro gemilerine biniş izni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine izin verileceğini bildirdi. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence- Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin- Hayfa limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek." TIR şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonunun zorunlu tutulacağına işaret eden Pekcan, gümrük kapılarındaki tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacağını bildirdi.

DİĞER