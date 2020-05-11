İncirde ekşilik böceği tuzakları dağıtıldı

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi kapsamında Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde 4 bin 200 adet ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İncir, ilimiz ve ülkemiz için önemli bir ürün olup, incirde kalite ve verimi etkileyen faktörlerin başında ekşilik böcekleri gelmektedir. Ekşilik böcekleri incirde gerek bahçe, gerekse depolarda meyve de kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturmaktadırlar. Ekşilik böcekleri direk yaptıkları bu zararın yanı sıra başta aflatoksin'i oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açmaktadırlar. Ekşilik böcekleri ile mücadele etmek amacıyla İl Müdürlüğümüzce Ege İhracatçı Birliklerine yaptırılan 4 bin 200 adet incir ekşilik böceği tuzakları 27 Nisan 2020 tarihinde incirde EKÜY (Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi) Projesi uygulanan Kuyucak ve Buharkent İlçe Müdürlüklerimize teslim edilmiştir. Bu tuzaklar İlçe Müdürlüklerimizce incir EKÜY Projesinin uygulandığı köylerde bulunan üreticilere ulaştırılarak zamanında kullanılması sağlanacaktır. Ekşilik böcekleri ile mücadelede kullanılan çekici yem tuzaklarının ileklemeden önce ağaçlara asılarak mücadeleye başlanması, ilekleme döneminde kaldırılması ve ileklemeden bir hafta sonra tekrar asılarak hasat sonuna kadar bahçede bulundurulması mücadele açısından çok önemlidir. Üreticilerimizin ellerinde bulunan veya temin ettikleri tuzakları ağaçlara asarak mücadeleye başlamaları ve hasat sonuna kadar mücadeleye devam etmeleri gerekmektedir" denildi.